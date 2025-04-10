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13-летнего подростка разыскивает полиция в области Абай

В области Абай полиция разыскивает 13-летнего подростка, который ушел из дома в направлении здания, где посещает спортивную секцию, и пропал, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: t.me/dp_abai

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции области Абай, в ночь на 10 апреля в Маканчинский районный отдел полиции обратился житель села с просьбой о помощи в поисках своего несовершеннолетнего сына — Қайратұлы Қайсар, 2011 года рождения.

«По словам отца, 9 апреля около 14:30 его сын выехал из дома на электрическом самокате зеленого цвета в направлении спортмодуля, где он посещает секцию вольной борьбы. С тех пор его местонахождение неизвестно. Полицейские незамедлительно приступили к поискам подростка. Сформированы оперативно-поисковые группы, поднят личный состав Маканчинского РОП. К поискам подключились педагоги, местные жители и представители акимата», — отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Казахстанцев, кто, возможно, обладает какой-либо информацией о местонахождении Қайсара Қайратұлы, просят сообщить по телефону «102» или в ближайший отдел полиции.