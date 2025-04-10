13-летнего подростка разыскивает полиция в области Абай

«По словам отца, 9 апреля около 14:30 его сын выехал из дома на электрическом самокате зеленого цвета в направлении спортмодуля, где он посещает секцию вольной борьбы. С тех пор его местонахождение неизвестно. Полицейские незамедлительно приступили к поискам подростка. Сформированы оперативно-поисковые группы, поднят личный состав Маканчинского РОП. К поискам подключились педагоги, местные жители и представители акимата», — отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.