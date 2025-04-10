Российским военным осталось освободить два населенных пункта в Курской области: обстановка в Олешне и Горнале

Военный волонтер Роман Алехин сообщил aif.ru, что у монастыря есть подземные ходы, которые ведут от храмовых комплексов в Мирополье и Белополье Сумской области, то есть на очень большие расстояния. Кроме того, они просторные, по ним можно проехать на машине. Боевики ВСУ в Курской области прячутся не столько в домах, сколько в таких подземельях, подытожил он.