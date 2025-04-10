Землетрясение в Атырауской области зарегистрировали ночью

Согласно данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки магнитудой 5,0 были зарегистрированы в 15:56 по времени Астаны в 20 километрах к юго-западу от села Мерке в Жамбылской области. Произошедшие два землетрясения на юге страны привели к повреждениям более 20 сооружений в двух районах региона.