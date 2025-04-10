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Землетрясение в Атырауской области зарегистрировали ночью

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, очаг которого располагался на территории Атырауской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Скриншот Google Карты

Cогласно оперативным данным Казахстанского национального центра данных, подземные толчки были зарегистрированы 10 апреля в 01:40 по времени Астаны. Эпицентр располагался в 120 километрах к юго-востоку от города Кульсары. Магнитуда землетрясения составила 4,3. Энергетический класс — 9,1. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, в ночь на 28 марта землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области. Наибольшая интенсивность — 5 баллов — зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. В селе Кулан района Т. Рыскулова сила подземных толчков составила 4 балла, в городах Тараз, Шу, Кордайском и Мойынкумском районах — 2 балла. Еще одно землетрясение было зарегистрировано во второй половине дня 28 марта.

Согласно данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки магнитудой 5,0 были зарегистрированы в 15:56 по времени Астаны в 20 километрах к юго-западу от села Мерке в Жамбылской области. Произошедшие два землетрясения на юге страны привели к повреждениям более 20 сооружений в двух районах региона.

Сообщалось, что специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана ведут детальный мониторинг и анализ сейсмической обстановки в Жамбылской области.