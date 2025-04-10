В Омске бывшему собственнику банка «СИБЭС» дали условный срок

«Бывший председатель совета директоров и собственник банка договорился со своим знакомым предпринимателем о незаконной выдаче займов через подконтрольную микрофинансовую организацию, открывшую в банке кредитную линию. С апреля 2015 г. по май 2016 г. указанные лица убедили четырех знакомых взять в этой МФО несколько кредитов», — сказано в сообщении.