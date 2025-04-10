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В Омске бывшему собственнику банка «СИБЭС» дали условный срок

Суд вынес бизнесмену приговор за хищение десятков млн рублей.
Источник: Комсомольская правда

Омский суд озвучил меры наказаний для экс-владельца коммерческого банка «СИБЭС» и сообщника бизнесмена. Первый получил три года условно, второй — 4 года 6 месяцев тюрьмы. Деталями истории хищения 56 млн рублей поделилась 10 апреля прокуратура региона.

«Бывший председатель совета директоров и собственник банка договорился со своим знакомым предпринимателем о незаконной выдаче займов через подконтрольную микрофинансовую организацию, открывшую в банке кредитную линию. С апреля 2015 г. по май 2016 г. указанные лица убедили четырех знакомых взять в этой МФО несколько кредитов», — сказано в сообщении.

Поддавшись на уговоры, люди перевели полученные деньги инициаторам схемы. Те обещали полностью погасить задолженности, однако потратили средства по личному усмотрению. Банку был причинен ущерб в особо крупном размере.

Махинаторов признали виновными по статье № 159 УК Российской Федерации. Уточняется, что подельник предпринимателя уже был судим ранее.

«Гражданский иск представителя потерпевшего суд удовлетворил частично на сумму 56 млн рублей. Также конфисковал у виновных денежные средства, размещенные на счетах, и имущество в виде земельных участков, объектов недвижимости, транспортных средств», — добавили в ведомстве.

Ранее «КП Омск» сообщила, что 11 лет тюрьмы присудили омичу, финансировавшему террористов.