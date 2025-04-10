Прикамца будут судить по обвинению в убийстве, совершенном в 1999 году

Мужчину обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Это уголовное дело было в конце 1999 года выделено в отдельное производство и приостановлено за недоказанностью причастности фигуранта к преступлению.
Спустя 25 лет благодаря совместным усилиям следователей, следователей-криминалистов краевого СУ СКР и оперативных сотрудников ГУ МВД по Пермскому краю удалось получить доказательства причастности к убийству 49-летнего местного жителя. Обвиняемый дал признательные показания под тяжестью неопровержимых доказательств.
Следствие установило, что в конце августа 1999 года фигурант узнал от своего друга, что тот взял у их общего знакомого 40 тысяч рублей в долг, но отдавать их не планировал. Когда знакомый стал настоятельно требовать вернуть долг, друзья решили его убить. Обманом они вывезли мужчину в Пермский район, в машине накинули ему на шею ремень безопасности и стали душить. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, подельники выбросили его тело в канаву. Перед тем как уехать, обвиняемый нанес потерпевшему удары топором по голове.
Второй злоумышленник был осужден еще в 2000 году. Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.