Прикамца будут судить по обвинению в убийстве, совершенном в 1999 году

Следствие установило, что в конце августа 1999 года фигурант узнал от своего друга, что тот взял у их общего знакомого 40 тысяч рублей в долг, но отдавать их не планировал. Когда знакомый стал настоятельно требовать вернуть долг, друзья решили его убить. Обманом они вывезли мужчину в Пермский район, в машине накинули ему на шею ремень безопасности и стали душить. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, подельники выбросили его тело в канаву. Перед тем как уехать, обвиняемый нанес потерпевшему удары топором по голове.