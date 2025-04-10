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В Екатеринбурге загорелся ТЦ «Гринвич»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля, ФедералПресс. В районе ТЦ Гринвич в Екатеринбурге поднимается густой столб черного дыма. Об этом «ФедералПресс» рассказали очевидцы.

Источник: ФедералПресс / Наталья Ельцова, Маргарита Гришанова

«Горит что-то в районе “Гринвича” прямо сейчас», — рассказал екатеринбурженка Наталья.

К месту событий направляются пожарные машины с включенными сиренами.

Горожанка уточняет, что дым поднимается с крыши самого ТЦ. «ФедералПресс» обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловcкой области, подробности уточняются.

По данным очевидцев в ТЦ загорелся торговый павильон, площадь пожара уточняется. Пламя потушили за 15 минут.

UPD: В МЧС уточнили, что загорелась градирня системы охлаждения. Площадь возгорания составила 20 кв. метров. На момент пожара людей в ТЦ не было, никто не пострадал.