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Пожар в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге ликвидировано

Возгорание в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге ликвидировано. Об этом пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Предварительно, горела электрощитовая. О пострадавших не сообщается.

Напомним, дым от пожара в екатеринбургском ТЦ «Гринвич» был виден за несколько километров от места ЧП. Сообщалось, что внутри могли быть люди, проводилась эвакуация.