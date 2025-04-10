Пожар в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге ликвидировано

Предварительно, горела электрощитовая. О пострадавших не сообщается.
Напомним, дым от пожара в екатеринбургском ТЦ «Гринвич» был виден за несколько километров от места ЧП. Сообщалось, что внутри могли быть люди, проводилась эвакуация.
Возгорание в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге ликвидировано. Об этом пишет SHOT.
Предварительно, горела электрощитовая. О пострадавших не сообщается.
Напомним, дым от пожара в екатеринбургском ТЦ «Гринвич» был виден за несколько километров от места ЧП. Сообщалось, что внутри могли быть люди, проводилась эвакуация.