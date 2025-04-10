Жительница Курской области рассказала об обстрелянных ВСУ машинах во время эвакуации

После того, как Суджа была освобождена, доступ к населенному пункту был возможен только через окольные пути, поскольку основные дороги были перекрыты. Светлана уточнила, что некоторые вынуждены были оставлять свои автомобили и идти пешком на расстояние до 20 километров, чтобы переправить своих близких в безопасное место.