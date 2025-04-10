Река Белая в Уфе поднялась еще на 19 см

Наибольший подъем уровня воды произошел в поселке Глуховский Иглинского района на реке Сим. Здесь динамика уровня воды составила +44 см. Настолько же сантиметров поднялась река Белая в городе Ишимбай. В Уфе она стала выше на 19 см.