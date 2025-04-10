Река Белая в Уфе поднялась еще на 19 см

За минувшие сутки 9 апреля в Башкирии спасатели зафиксировали два новых подтопления, связанных с весенним половодьем. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
На контроле остаются две ситуации в Уфе и Чишминском районе.
Наибольший подъем уровня воды произошел в поселке Глуховский Иглинского района на реке Сим. Здесь динамика уровня воды составила +44 см. Настолько же сантиметров поднялась река Белая в городе Ишимбай. В Уфе она стала выше на 19 см.
В селе Воскресенское Мелеузовского района река Тор снизилась на 26 см, в деревне Кондаковка Кигинского района уровень воды в реке Киги опустился на 18 см.