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Река Белая в Уфе поднялась еще на 19 см

За минувшие сутки зафиксировали два новых подтопления.

Источник: Телеграм-канал Кирилла Первова

За минувшие сутки 9 апреля в Башкирии спасатели зафиксировали два новых подтопления, связанных с весенним половодьем. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

На контроле остаются две ситуации в Уфе и Чишминском районе.

Наибольший подъем уровня воды произошел в поселке Глуховский Иглинского района на реке Сим. Здесь динамика уровня воды составила +44 см. Настолько же сантиметров поднялась река Белая в городе Ишимбай. В Уфе она стала выше на 19 см.

В селе Воскресенское Мелеузовского района река Тор снизилась на 26 см, в деревне Кондаковка Кигинского района уровень воды в реке Киги опустился на 18 см.