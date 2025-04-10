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В Самарской области женщина поставила на учет в своей квартире 11 иностранцев

В Тольятти женщина прописала в своей резиновой квартире 11 мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти сотрудники полиции пресекли факт фиктивной постановки на учет. Собственник квартиры прописала мигрантов, но не собиралась предоставлять помещение для проживания, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские осмотрели помещение, опросили жителей многоквартирного дома и выяснили, что квартира не предназначена для проживания 11 иностранцев. Ранее женщину уже предупреждали об ответственности за ее действия, однако она все равно преступила закон, отметили в сообщении.

Горожанка признала свою вину и пояснила, что получала за свои «услуги» денежное вознаграждение — более 3 тысяч рублей с человека. По данному факту завели уголовное дело.