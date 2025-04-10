В Самарской области женщина поставила на учет в своей квартире 11 иностранцев

Полицейские осмотрели помещение, опросили жителей многоквартирного дома и выяснили, что квартира не предназначена для проживания 11 иностранцев. Ранее женщину уже предупреждали об ответственности за ее действия, однако она все равно преступила закон, отметили в сообщении.