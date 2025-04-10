Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотник ВСУ сбили над Московской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ударить по российским территориям. В ночь на 10 апреля, над регионами РФ замечено и ликвидировано 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские ПВО сбили более 40 украинских БПЛА за ночь.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ударить по российским территориям. В ночь на 10 апреля, над регионами РФ замечено и ликвидировано 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в Минобороны РФ. Замечены и ликвидированы БПЛА над территориями Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской и Московской областей. Также несколько дронов сбито над Крымом.

Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно ликвидировали наблюдательный пункт ВСУ вместе с находившимися там военнослужащими в Запорожской области. В операции участвовало артиллерийское подразделение гаубицы «Мста-Б», принадлежащее 42-й мотострелковой дивизии объединения «Днепр».