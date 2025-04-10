Беспилотник ВСУ сбили над Московской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ударить по российским территориям. В ночь на 10 апреля, над регионами РФ замечено и ликвидировано 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.