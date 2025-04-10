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Подросток в Казахстане отделался условным сроком за смертельное ДТП

Первый приговор не соответствовал нормам закона.

Верховный Суд Республики Казахстан пересмотрел уголовное дело по факту смертельного ДТП, совершённого несовершеннолетним, и изменил решения нижестоящих судов, передаёт BaigeNews.kz.

Как следует из материалов дела, подросток А., управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, что привело к столкновению с автомобилем Nissan Prairie. В результате аварии несколько пассажиров получили травмы, один из них — гражданин С. — скончался в больнице.

Суд первой инстанции признал несовершеннолетнего виновным по статье 345 части 3 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности) и приговорил его к 2 годам лишения свободы. В апелляции срок был сокращён до 1 года.

Однако Верховный Суд указал на ошибку в применении закона. Согласно части 7 статьи 81 УК, несовершеннолетним, совершившим преступление небольшой тяжести по неосторожности, не может быть назначено наказание в виде лишения свободы. ДТП, совершённое А., подпадает под именно такую категорию.

Судебная коллегия изменила приговор, заменив лишение свободы на 1 год ограничения свободы с установлением пробационного контроля. А. освобождён из-под стражи.

В Верховном Суде отметили, что вина подростка была доказана в полном объёме, однако приговор должен соответствовать нормам закона, особенно если речь идёт о несовершеннолетнем.