Омский транспортный прокурор требует ремонта аварийных путепроводов на «Входной»

Омская транспортная прокуратура выявила серьезные нарушения при эксплуатации двух путепроводов на транспортной развязке «Станция Входная» в Кировском округе Омска.
Обследование показало, что объекты находятся в аварийном состоянии: обнаружены разрушения пролетных строений, повреждена гидроизоляция, имеются дефекты опорных конструкций. Путепроводы пересекают железнодорожные пути станций Входная и Карбышево-1.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес КУОО «Управление дорожного хозяйства Омской области», однако требования проигнорированы. В связи с этим, транспортный прокурор обратился в суд с иском, требуя приведения путепроводов в нормативное состояние.
Кроме того, одно из должностных лиц предприятия привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).