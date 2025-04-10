Омский транспортный прокурор требует ремонта аварийных путепроводов на «Входной»

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес КУОО «Управление дорожного хозяйства Омской области», однако требования проигнорированы. В связи с этим, транспортный прокурор обратился в суд с иском, требуя приведения путепроводов в нормативное состояние.