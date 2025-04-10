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Омский транспортный прокурор требует ремонта аварийных путепроводов на «Входной»

На объекте обнаружены разрушения пролетных строений и опорных конструкций.

Источник: Комсомольская правда

Омская транспортная прокуратура выявила серьезные нарушения при эксплуатации двух путепроводов на транспортной развязке «Станция Входная» в Кировском округе Омска.

Обследование показало, что объекты находятся в аварийном состоянии: обнаружены разрушения пролетных строений, повреждена гидроизоляция, имеются дефекты опорных конструкций. Путепроводы пересекают железнодорожные пути станций Входная и Карбышево-1.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес КУОО «Управление дорожного хозяйства Омской области», однако требования проигнорированы. В связи с этим, транспортный прокурор обратился в суд с иском, требуя приведения путепроводов в нормативное состояние.

Кроме того, одно из должностных лиц предприятия привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).