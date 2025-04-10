В Омске погиб водитель «Лады Приоры», в которую влетел ВАЗ

10 апреля, в 03:10, произошла смертельная авария в районе пересечения улиц Красный Пахарь и Герцена. 53-летний омич на ВАЗ-21101 промчался на красный цвет светофора и врезался в Lada Priora. Ее водитель умер от травм. Предварительной информацией поделились в УМВД региона.