В Омске погиб водитель «Лады Приоры», в которую влетел ВАЗ

10 апреля, в 03:10, произошла смертельная авария в районе пересечения улиц Красный Пахарь и Герцена. 53-летний омич на ВАЗ-21101 промчался на красный цвет светофора и врезался в Lada Priora. Ее водитель умер от травм. Предварительной информацией поделились в УМВД региона.
«В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, управлявший автомобилем “Лада”, скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Водитель ВАЗа, а также пассажир “Лады” — женщина 1979 года рождения — с тяжелыми травмами доставлены в больницу», — уточнили представители Госавтоинспекции.
Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП. После проведения проверки в полиции примут решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее «КП Омск» сообщила, что 18-летняя девушка пострадала при аварии на Судоремонтной улице.