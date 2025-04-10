Инспектор МЧС вынес из огня пожилую женщину в Новосибирске

После спасения пенсионерка сообщила, что в квартире остался её сын, которого впоследствии эвакуировали прибывшие пожарные. При этом всего из здания самостоятельно вышли восемь жильцов, а для ликвидации возгорания на площади 15 квадратных метров потребовались усилия 10 сотрудников МЧС и трёх единиц спецтехники, при этом оба пострадавших были госпитализированы с отравлением продуктами горения, но их жизни вне опасности благодаря оперативным и самоотверженным действиям инспектора.