Инспектор МЧС вынес из огня пожилую женщину в Новосибирске

В Новосибирске инспектор МЧС России Владимир Григорьев совершил героический поступок, спасая жильцов из горящего дома.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, возвращаясь с дежурства, сотрудник заметил пожар на верхнем этаже трёхэтажного жилого дома, вызвал пожарных и, не дожидаясь их прибытия, рискуя жизнью, проник в задымлённую квартиру, где обнаружил и вывел на улицу пожилую женщину.
После спасения пенсионерка сообщила, что в квартире остался её сын, которого впоследствии эвакуировали прибывшие пожарные. При этом всего из здания самостоятельно вышли восемь жильцов, а для ликвидации возгорания на площади 15 квадратных метров потребовались усилия 10 сотрудников МЧС и трёх единиц спецтехники, при этом оба пострадавших были госпитализированы с отравлением продуктами горения, но их жизни вне опасности благодаря оперативным и самоотверженным действиям инспектора.