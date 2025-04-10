Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проводит проверку из-за падения школьника из окна в Арсеньеве

12-летний мальчик получил серьезные травмы.

Источник: Комсомольская правда

12-летний школьник выпал из окна четвертого этажа жилого дома на Щербакова в Арсеньеве. Его доставили в больницу, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Специалисты оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сотрудники надзорного ведомства оценят работу органов, которые контролируют благополучие семей.

Почему рядом не оказалось родителей — также пока не установлено.

«Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по п. “а” ч. 2 ст. 110 УК РФ, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль», — добавили в ведомстве.