Прокуратура проводит проверку из-за падения школьника из окна в Арсеньеве

12-летний школьник выпал из окна четвертого этажа жилого дома на Щербакова в Арсеньеве. Его доставили в больницу, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Специалисты оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сотрудники надзорного ведомства оценят работу органов, которые контролируют благополучие семей.
Почему рядом не оказалось родителей — также пока не установлено.
«Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по п. “а” ч. 2 ст. 110 УК РФ, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль», — добавили в ведомстве.