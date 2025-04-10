Суд арестовал экс-владельца банка «Югра» Хотина

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Хотина меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.
По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима, бывшего президента «Югры» Алексея Нефедова — к 8,5 годам, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева — к 8 годам, экс-директора столичного филиала «Югры» Нину Чернову — к 6 годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей.
Мосгорсуд признал приговор законным.
Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014—2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
Центробанк отозвал у «Югры» лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал «дыру» в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.