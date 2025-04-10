Суд арестовал экс-владельца банка «Югра» Хотина

Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима, бывшего президента «Югры» Алексея Нефедова — к 8,5 годам, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева — к 8 годам, экс-директора столичного филиала «Югры» Нину Чернову — к 6 годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей.