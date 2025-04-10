В Японии автомобиль врезался в здание больницы

По его данным, за рулем находился мужчина в возрасте 80 лет. Машина врезалась в главный вход больницы, где в это время были люди. В результате, помимо самого водителя, пострадали пять человек.
Полиция ведет расследование.
ТОКИО, 10 апреля. /ТАСС/. Пожилой водитель за рулем легкового автомобиля врезался в здание больницы в японском городе Фунабаси в префектуре Тиба, прилегающей к Токио. Об этом сообщил телеканал NTV.
По его данным, за рулем находился мужчина в возрасте 80 лет. Машина врезалась в главный вход больницы, где в это время были люди. В результате, помимо самого водителя, пострадали пять человек.
Полиция ведет расследование.