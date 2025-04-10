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В Японии автомобиль врезался в здание больницы

ТОКИО, 10 апреля. /ТАСС/. Пожилой водитель за рулем легкового автомобиля врезался в здание больницы в японском городе Фунабаси в префектуре Тиба, прилегающей к Токио. Об этом сообщил телеканал NTV.

Источник: Reuters

По его данным, за рулем находился мужчина в возрасте 80 лет. Машина врезалась в главный вход больницы, где в это время были люди. В результате, помимо самого водителя, пострадали пять человек.

Полиция ведет расследование.