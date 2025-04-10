Женщина из Перми обвинила судью во взятке из-за приговора родственнику

«Обстоятельства, о которых утверждала обвиняемая, не имели места в действительности, поскольку при поступлении дела, а в последующем и в ходе его рассмотрения, мировой судья не отказывалась от своих полномочий по осуществлению правосудия и не получала незаконное денежное вознаграждение», — рассказывает суд Ленинского района.