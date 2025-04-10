Женщина из Перми обвинила судью во взятке из-за приговора родственнику

Жительница Перми обвинила судью во взятке из-за приговора, который вынесли её родственнику, сообщает Ленинский районный суд.
Инцидент случился в сентябре 2024 года в одном из мировых судов Орджоникидзевского района. Жительница Перми пришла на заседание в участок № 4, где рассматривали материал об административном правонарушении, которое совершил её близкий родственник.
В момент оглашения решения инстанции женщина не согласилась с ним и начала распространять прямо в заседании слух о судье. Собравшимся в зале она сообщила, что судья якобы получила деньги за вынесенное решение.
«Обстоятельства, о которых утверждала обвиняемая, не имели места в действительности, поскольку при поступлении дела, а в последующем и в ходе его рассмотрения, мировой судья не отказывалась от своих полномочий по осуществлению правосудия и не получала незаконное денежное вознаграждение», — рассказывает суд Ленинского района.
За распространение недостоверных слухов в отношении пермячки возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Клевета в отношении судьи». Сама женщина признала вину и раскаялась в преступлении. Решением суда женщину приговорили к 180 часам обязательных работ.