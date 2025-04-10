СК: в Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем

Группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем в Южно-Сахалинске, после чего было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщил информационный центр Следственного комитета России.
«В апреле на территории Площади Славы группа подростков совершила действия, направленные на осквернение символа памяти погибших в годы Великой Отечественной войны — Вечного огня. Указанная ситуация получила распространение в СМИ», — рассказали в центре.
Расследованием (по ст. 354.1 УК РФ) занимается СУ СК РФ по Сахалинской области. Председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах следствия.
Ранее сообщалось, что в Кировской области мужчина осквернил памятник Владимиру Ленину, облив его краской. Злоумышленника задержали.