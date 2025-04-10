Силы ПВО за ночь перехватили 42 украинских БПЛА над регионами РФ

Так, 13 беспилотников уничтожено в Брянской области, 12 дронов противника российские военные ликвидировали над Калужской областью, семь — над Курской. По четыре вражеских БПЛА российские военные сбили над территориями Крыма и Белгородской области. Еще под одному дрону ВСУ уничтожили в Орловской области и Московском регионе.