Силы ПВО за ночь перехватили 42 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские силы ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника над семью регионами России ночью 10 апреля. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, 13 беспилотников уничтожено в Брянской области, 12 дронов противника российские военные ликвидировали над Калужской областью, семь — над Курской. По четыре вражеских БПЛА российские военные сбили над территориями Крыма и Белгородской области. Еще под одному дрону ВСУ уничтожили в Орловской области и Московском регионе.
Сутками ранее в оборонном ведомстве РФ сообщили о том, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) вечером в среду поразили 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны.
А в пророссийском подполье раскрыли, что российские военнослужащие нанесли удары по предприятиям для сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выпуску деталей для ракет реактивных систем залпового огня на северо-западе Днепропетровска.