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Силы ПВО за ночь перехватили 42 украинских БПЛА над регионами РФ

13 беспилотников ВСУ ликвидировано в Брянской области 10 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника над семью регионами России ночью 10 апреля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, 13 беспилотников уничтожено в Брянской области, 12 дронов противника российские военные ликвидировали над Калужской областью, семь — над Курской. По четыре вражеских БПЛА российские военные сбили над территориями Крыма и Белгородской области. Еще под одному дрону ВСУ уничтожили в Орловской области и Московском регионе.

Сутками ранее в оборонном ведомстве РФ сообщили о том, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) вечером в среду поразили 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны.

А в пророссийском подполье раскрыли, что российские военнослужащие нанесли удары по предприятиям для сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выпуску деталей для ракет реактивных систем залпового огня на северо-западе Днепропетровска.