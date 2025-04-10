Крупный пожар начался в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге, в нем могут быть люди

В торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге произошел пожар. Возгорание системы охлаждения вентиляции произошло на площади 20 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, пишет «КП-Екатеринбург».
По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны утром 10 апреля. Прибывшие спасатели установили, что огонь охватил внешнюю часть вентиляционной установки на крыше здания. Благодаря тому, что оборудование находилось на специальной опоре на высоте нескольких метров, пламя не распространилось на сам торговый центр.
«Открытое горение ликвидировано. В момент ЧП посетителей в ТРЦ не было», — уточнили в МЧС. Сотрудники торгового центра пояснили, что причиной возгорания могло стать заклинивание мотора вентиляционной системы.
Ранее KP.RU сообщал о крупном возгорании в центре Ростова-на-Дону, где горели торговый центр «Галерея Астор» и соседний пятиэтажный дом. Площадь возгорания составила не менее 500 квадратных метров, в тушении пожара было задействовано 70 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.