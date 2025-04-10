Крупный пожар начался в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге, в нем могут быть люди

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны утром 10 апреля. Прибывшие спасатели установили, что огонь охватил внешнюю часть вентиляционной установки на крыше здания. Благодаря тому, что оборудование находилось на специальной опоре на высоте нескольких метров, пламя не распространилось на сам торговый центр.