Жителя Красноярска осудили за продажу устройств для шпионажа

В Красноярске директор интернет-магазина получил «условку» за торговлю техникой для скрытого прослушивания. Как рассказали в краевом УФСБ, шпионские гаджеты были замаскированы под GPS-трекеры.
Сотрудники ведомства выяснили, что горожанин торговал устройствами, которые имеют функции негласной передачи информации, в том числе геолокации. Всего в торговой точке изъяли 17 гаджетов.
По статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» мужчина получил один год и шесть месяцев лишения свободы условно. Дело рассмотрел Октябрьский суд Красноярска.