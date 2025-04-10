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Жителя Красноярска осудили за продажу устройств для шпионажа

Житель Красноярска получил «условку» за продажу шпионских гаджетов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске директор интернет-магазина получил «условку» за торговлю техникой для скрытого прослушивания. Как рассказали в краевом УФСБ, шпионские гаджеты были замаскированы под GPS-трекеры.

Сотрудники ведомства выяснили, что горожанин торговал устройствами, которые имеют функции негласной передачи информации, в том числе геолокации. Всего в торговой точке изъяли 17 гаджетов.

По статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» мужчина получил один год и шесть месяцев лишения свободы условно. Дело рассмотрел Октябрьский суд Красноярска.