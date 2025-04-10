В Петербурге обнаружили лабораторию по производству наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Правоохранители в Санкт-Петербурге обнаружили в помещении, арендованном 39-летним обвиняемым в незаконном обороте наркотиков, более 43 кг запрещенных веществ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.