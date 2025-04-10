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В Петербурге обнаружили лабораторию по производству наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Правоохранители в Санкт-Петербурге обнаружили в помещении, арендованном 39-летним обвиняемым в незаконном обороте наркотиков, более 43 кг запрещенных веществ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе реализации полученной информации полицейские провели обыск в помещении на территории Невского района города Санкт-Петербурга, которое было арендовано фигурантом. Обнаружена лаборатория по производству синтетических наркотиков, порошкообразное вещество и канистры с жидкостью общим объемом более 5 000 литров. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством — мефедроном — общей массой свыше 43 кг», — проинформировала Волк.

Следователь Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Все обстоятельства противоправной деятельности и ее возможные соучастники устанавливаются.