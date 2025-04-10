США готовы увеличить штат посольства в Москве для выдачи виз россиянам

Новый раунд намечен на 10 апреля. Они пройдут в Стамбуле. На повестке дня будет работа дипломатических миссий. Политолог Алексей Мартынов уверен, что это обсуждение приведет к ощутимому результату, ведь будут обсуждаться практические шаги, пишет МК.RU.