США готовы увеличить штат посольства в Москве для выдачи виз россиянам

Представители РФ и США 10 апреля встретятся в Стамбуле для обсуждения дипмиссий.
Соединенные Штаты Америки намерены нарастить численность персонала своего посольства в Москве для возобновления полноценной выдачи виз россиянам. Об этом пишет ТАСС.
«Речь идет об укомплектации посольства в Москве до уровня, который позволит адекватно оказывать консульские услуги», — заявил источник агентства. Это происходит на фоне переговоров США и России.
Новый раунд намечен на 10 апреля. Они пройдут в Стамбуле. На повестке дня будет работа дипломатических миссий. Политолог Алексей Мартынов уверен, что это обсуждение приведет к ощутимому результату, ведь будут обсуждаться практические шаги, пишет МК.RU.