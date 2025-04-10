Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области сохраняется угроза паводка

Губернатор Алексей Текслер посоветовал муниципалитетам готовиться к неожиданностям из-за весеннего половодья.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области продолжается весеннее половодье. Борьбу с возможными подтоплениями обсудили на совещании губернатора с региональным правительством и главами муниципалитетов.

— Идет оттаивание почвы, особенно в горнозаводской части. Поэтому рано расслабляться, — заявил губернатор Алексей Текслер. — Необходимо продолжить мониторинг ситуации и быть готовым к любым неожиданностям.

В Челябинской области в ближайшее время станут следить за состоянием дамб и уровнем водоемов. Вдобавок в регионе планируют создать подразделение взрывотехников, которое будут предотвращать ледовые заторы на реках.

Напомним, по расчетам метеорологов, уровень воды в реках может подняться уже в ближайшее время из-за аномально теплой погоды.