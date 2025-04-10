В Челябинской области сохраняется угроза паводка

В Челябинской области продолжается весеннее половодье. Борьбу с возможными подтоплениями обсудили на совещании губернатора с региональным правительством и главами муниципалитетов.
— Идет оттаивание почвы, особенно в горнозаводской части. Поэтому рано расслабляться, — заявил губернатор Алексей Текслер. — Необходимо продолжить мониторинг ситуации и быть готовым к любым неожиданностям.
В Челябинской области в ближайшее время станут следить за состоянием дамб и уровнем водоемов. Вдобавок в регионе планируют создать подразделение взрывотехников, которое будут предотвращать ледовые заторы на реках.
Напомним, по расчетам метеорологов, уровень воды в реках может подняться уже в ближайшее время из-за аномально теплой погоды.