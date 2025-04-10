Житель Башкирии избил до смерти свою сожительницу.

Жителю Ишимбая предстоит отбыть 10 лет лишения свободы за смертельное избиение сожительницы. Его признали виновным по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре прошлого года между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт. Испытывая личные неприязненные отношения, он жестоко избил ее и ударил ножом. Жертву домашнего насилия со множественными телесными повреждениями доставили в больницу, где она находилась в реанимации и спустя три месяца скончалась.