Полиция Иркутска ищет мужчин, плативших чужой картой

34-летняя иркутянка заявила в полиции о том, что с ее банковской карты списали деньги за покупки, которые она не совершала. Полицейские проверили записи камер видеонаблюдения в точках, где делали эти покупки, и установили двух молодых людей, которые купили несколько пачек чипсов, торт, хлеб, пельмени и энергетики.