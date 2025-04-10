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Полиция Иркутска ищет мужчин, плативших чужой картой

Сотрудники полиции Иркутска ищут двух молодых людей, которые рассчитались за свои покупки чужой банковской картой.

Источник: ГУ МВД

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

34-летняя иркутянка заявила в полиции о том, что с ее банковской карты списали деньги за покупки, которые она не совершала. Полицейские проверили записи камер видеонаблюдения в точках, где делали эти покупки, и установили двух молодых людей, которые купили несколько пачек чипсов, торт, хлеб, пельмени и энергетики.

Всех, кто узнал молодых людей, просят позвонить по телефонам: 41−11−64, 89641156880 или 102.

Самих юношей призывают добровольно явиться в отдел полиции для дачи пояснений по делу.