Экс-силовика из Хабаровска требуют принудительно лечить во Владивостоке

Во Владивостоке в ближайшее время начнётся судебное разбирательство по делу, которое уже получило широкий общественный резонанс, — сообщает Прокуратура Приморского края.
Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Хабаровска, обвиняемого сразу по нескольким тяжёлым статьям — угон, хулиганство, повреждение имущества и применение насилия к представителю власти.
Фигурант — бывший сотрудник правоохранительных органов, который, по версии следствия, страдал на момент происшествия хроническим психическим расстройством. Заместитель прокурора края Андрей Трегубов утвердил постановление о направлении дела в суд с ходатайством о применении к обвиняемому принудительной меры медицинского характера.
Инцидент произошёл 15 января 2025 года. Житель Хабаровска угнал автомобиль Land Rover Discovery 4, припаркованный возле одного из домов на улице Русской во Владивостоке. На угнанной машине он направился к зданию Правительства Приморского края, где повредил два шлагбаума и два припаркованных автомобиля.
На этом его маршрут не закончился — мужчина направился к Спасо-Преображенскому кафедральному собору, расположенному на площади Борцов Революции. Там он протаранил входную дверь храма и разрушил часть ограждения из гранита. Затем врезался в патрульный автомобиль ГИБДД. Внутри находился сотрудник полиции, который получил телесные повреждения. Другому инспектору злоумышленник пытался причинить вред — направил на него машину, но полицейский успел отскочить в сторону. Покидая площадь, фигурант повредил ещё и пассажирский автобус, стоявший на остановке.
Суммарный ущерб от его действий составил более 3,5 миллиона рублей.
Уголовное дело заведено по следующим статьям:
ч. 3 ст. 166 УК РФ (угон, причинивший особо крупный ущерб),
ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества),
ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти),
ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с угрозой применения насилия, с применением предметов в качестве оружия и сопротивлением представителю власти).
Интересна и биография подсудимого. Он в прошлом работал в системе следственных органов: сначала в Дальневосточном следственном управлении на транспорте при прокуратуре РФ, затем — в Следственном комитете РФ. Позже трудился в Ямало-Ненецком автономном округе прокурором, а после возвращения на Дальний Восток — следователем-криминалистом в Приморье.
В начале 2022 года он был отстранён от службы после служебной проверки, связанной с публикациями в соцсетях. Вскоре его задержали возле здания правительства Хабаровского края — по информации, он намеревался встретиться с губернатором. После конфликта с ДПС он был арестован на 13 суток. В 2023 году по суду его восстановили в должности, но вскоре он сам ушёл на пенсию.
Теперь его судьбу будет решать суд. Учитывая выводы психолого-психиатрической экспертизы, прокуратура настаивает на применении к нему принудительного лечения.