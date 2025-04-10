Экс-силовика из Хабаровска требуют принудительно лечить во Владивостоке

В начале 2022 года он был отстранён от службы после служебной проверки, связанной с публикациями в соцсетях. Вскоре его задержали возле здания правительства Хабаровского края — по информации, он намеревался встретиться с губернатором. После конфликта с ДПС он был арестован на 13 суток. В 2023 году по суду его восстановили в должности, но вскоре он сам ушёл на пенсию.