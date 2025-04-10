Электромобиль сгорел во время подзарядки во Владивостоке

Как пишут очевидцы в социальных сетях, «Ниссан» загорелся в процессе подзарядки. Его сразу отключили от станции и начали тушить своими силами, но в итоге пришлось вызывать пожарных. Они ликвидировали возгорание на площади около 4 квадратных метров. По словам владельца электромобиля, батарея машины ранее была заменена, вероятно, «неродной» компонент и воспламенился из-за перегрева.