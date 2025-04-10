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Электромобиль сгорел во время подзарядки во Владивостоке

Сегодня утром во Владивостоке произошёл пожар на зарядной станции для электромобилей в районе улицы Некрасовской, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В момент возгорания на подзарядке стояло два автомобиля. Один из них, Nissan Leaf, оказался полностью охвачен пламенем. Второй автомобиль, принадлежащий каршеринговому сервису, не пострадал.

Как пишут очевидцы в социальных сетях, «Ниссан» загорелся в процессе подзарядки. Его сразу отключили от станции и начали тушить своими силами, но в итоге пришлось вызывать пожарных. Они ликвидировали возгорание на площади около 4 квадратных метров. По словам владельца электромобиля, батарея машины ранее была заменена, вероятно, «неродной» компонент и воспламенился из-за перегрева.

Пострадавших при инциденте нет. Причины и ущерб от пожара выясняют дознаватели МЧС.