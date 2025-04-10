В Самарканде водитель выехал на футбольное поле и начал давить игроков и фанатов — всё из-за проигрыша своей команды

На видео, распространившемся в социальных сетях, хорошо видно, как водитель автомобиля Nexia на скорости выезжает на футбольное поле и начинает преследовать людей — игроков и болельщиков. На кадрах видно, как люди в панике убегают с поля. Один из зрителей, пытаясь остановить неадекватного водителя, бросил в машину камень и разбил боковое стекло.