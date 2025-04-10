В Самарканде водитель выехал на футбольное поле и начал давить игроков и фанатов — всё из-за проигрыша своей команды

На видео, распространившемся в социальных сетях, хорошо видно, как водитель автомобиля Nexia на скорости выезжает на футбольное поле и начинает преследовать людей — игроков и болельщиков. На кадрах видно, как люди в панике убегают с поля. Один из зрителей, пытаясь остановить неадекватного водителя, бросил в машину камень и разбил боковое стекло.
Позже выяснилось, что инцидент произошёл на футбольном поле, расположенном рядом с местной общеобразовательной школой. То есть под угрозой оказались не только взрослые участники матча, но и дети, которые находились здесь в качестве болельщиков.
В Управлении безопасности дорожного движения Самаркандской области сообщили, что водитель был найден, а автомобиль отправлен на штрафстоянку. В отношении нарушителя составлен административный протокол.
Сам водитель объяснил свой поступок эмоциональным срывом.
«Моя команда проиграла, и от злости я сел за руль и выехал прямо на футбольное поле. Повёл себя неподобающе. Я сделал это неосознанно, на эмоциях. Не повторяйте мою ошибку. Я раскаиваюсь в своём поступке и прошу прощения», — сказал он.
Однако общественность возмущена мягкой реакцией властей. Пользователи соцсетей требуют ужесточить наказание: ведь в момент инцидента на поле находились люди, в том числе дети, и действия водителя могли привести к трагическим последствиям.
Пока неизвестно, будет ли в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы ограничились лишь формальной мерой в виде административного протокола, несмотря на то, что речь идёт о преднамеренном создании угрозы для жизни и здоровья окружающих.
Надеемся, что данная история не закончится простым «извините» и штрафом — ведь такое поведение на дорогах и вне их должно получать принципиальную правовую оценку.