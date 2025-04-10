Ангарского маньяка перевезли в СИЗО на время следствия

Как ранее удалось узнать КП-Иркутск, его обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Тело женщины нашли в парке Ангарска, однако тогда поймать виновного так и не удалось. Сейчас же следователи установили причастность маньяка к преступлению. На сегодняшний день продолжается сбор доказательств, на основании которых уголовное дело будет передано в суд.