В Ростове неизвестный расстрелял школу в Суворовском. Подозреваемого ищут, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
ЧП произошло 9 апреля. Сотрудники образовательного учреждения позвонили в полицию и сообщили, что посторонний мужчина несколько раз выстрелил по окнам учебного заведения.
На место выехали правоохранители, они опросили педагогов и других работников, осмотрели повреждения. Предварительно, нарушитель стрелял из пневматического оружия.
В результате инцидента никто не пострадал. Открывшего стрельбу мужчину ищут.