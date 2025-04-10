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В Ростове неизвестный расстрелял школу в Суворовском

Подозреваемого ищут.

Источник: РИА "Новости"

В Ростове неизвестный расстрелял школу в Суворовском. Подозреваемого ищут, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

ЧП произошло 9 апреля. Сотрудники образовательного учреждения позвонили в полицию и сообщили, что посторонний мужчина несколько раз выстрелил по окнам учебного заведения.

На место выехали правоохранители, они опросили педагогов и других работников, осмотрели повреждения. Предварительно, нарушитель стрелял из пневматического оружия.

В результате инцидента никто не пострадал. Открывшего стрельбу мужчину ищут.