В Нижнем Тагиле школьнице выплатили 100 тысяч за оторванный ноготь. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 7 сентября 2024 года ученица защемила палец и получила травму. Для оказания помощи девочку госпитализировали в больницу Екатеринбурга.