В Нижнем Тагиле школьнице выплатили 100 тысяч за оторванный ноготь. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 7 сентября 2024 года ученица защемила палец и получила травму. Для оказания помощи девочку госпитализировали в больницу Екатеринбурга.
Девочку дважды оперировали под наркозом.
— У пострадавшей диагностированы открытый фрагментарный перелом ногтевой фаланги 3 пальца левой кисти, рана в области дистального межфалангового сустава 3 пальца левой кисти, — отмечают в надзорном ведомстве.
Прокуратура встала на защиту прав девочки и направила в суд иск о компенсации морального вреда. Заявление было удовлетворено — в пользу несовершеннолетней назначили компенсацию в размере 100 тысяч рублей.