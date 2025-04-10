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В Нижнем Тагиле школьнице выплатили 100 тысяч за оторванный ноготь

Прошлой осенью она защемила палец и получила травму.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле школьнице выплатили 100 тысяч за оторванный ноготь. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 7 сентября 2024 года ученица защемила палец и получила травму. Для оказания помощи девочку госпитализировали в больницу Екатеринбурга.

Девочку дважды оперировали под наркозом.

— У пострадавшей диагностированы открытый фрагментарный перелом ногтевой фаланги 3 пальца левой кисти, рана в области дистального межфалангового сустава 3 пальца левой кисти, — отмечают в надзорном ведомстве.

Прокуратура встала на защиту прав девочки и направила в суд иск о компенсации морального вреда. Заявление было удовлетворено — в пользу несовершеннолетней назначили компенсацию в размере 100 тысяч рублей.