После капитального ремонта дома на жителей чуть не рухнул фасад

Во Владивостоке на людей чуть не рухнул фасад дома, который не так давно был капитально отремонтирован. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash.
Двухэтажный дом на два подъезда по адресу 3-я Строительная, 11 построили 71 год назад. Однако сейчас куски стены и козырька осыпались прямо на крыльцо. Жильцы дома утверждают, что недавно проходил капитальный ремонт.
«Жильцы чудом избежали черепно-мозговой», — сказано в публикации издания «Amur Mash».
На заснятом видео жителями дома видно, как обрушается фасад, осыпается кирпичная кладка на крыльцо. Проживающие обеспокоены, что в ближайшем будущем может упасть и козырек подъезда.
Напомним, что многоквартирный дом с двумя подъездами был возведён в 1954 году, и с тех пор прошёл уже 71 год его использования.