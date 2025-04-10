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После капитального ремонта дома на жителей чуть не рухнул фасад

Жители дома на улице Строительной во Владивостоке обеспокоены серьезным разрушением фасада.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке на людей чуть не рухнул фасад дома, который не так давно был капитально отремонтирован. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash.

Двухэтажный дом на два подъезда по адресу 3-я Строительная, 11 построили 71 год назад. Однако сейчас куски стены и козырька осыпались прямо на крыльцо. Жильцы дома утверждают, что недавно проходил капитальный ремонт.

«Жильцы чудом избежали черепно-мозговой», — сказано в публикации издания «Amur Mash».

На заснятом видео жителями дома видно, как обрушается фасад, осыпается кирпичная кладка на крыльцо. Проживающие обеспокоены, что в ближайшем будущем может упасть и козырек подъезда.

Напомним, что многоквартирный дом с двумя подъездами был возведён в 1954 году, и с тех пор прошёл уже 71 год его использования.