Два автомобиля столкнулись на Профсоюзной улице в Москве

На данный момент на месте происшествия работают городские оперативные службы. Все обстоятельства случившегося, а также информация о пострадавших, уточняются.
Наблюдается затруднение дорожного движения в центр на один километр. Оно осуществляется по первой полосе из трех.
Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и выбирать пути объезда аварии, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее, 8 апреля, авария с участием пяти машин также произошла в подмосковном Одинцовском городском округе. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с четырьмя автомобилями.