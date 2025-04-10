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Два автомобиля столкнулись на Профсоюзной улице в Москве

На Профсоюзной улице в районе дома 1/24 столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

На данный момент на месте происшествия работают городские оперативные службы. Все обстоятельства случившегося, а также информация о пострадавших, уточняются.

Наблюдается затруднение дорожного движения в центр на один километр. Оно осуществляется по первой полосе из трех.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и выбирать пути объезда аварии, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее, 8 апреля, авария с участием пяти машин также произошла в подмосковном Одинцовском городском округе. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с четырьмя автомобилями.