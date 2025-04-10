На Урале появились первые жертвы СИМ

«Масса случаев, когда водители “бешеных табуреток”, в том числе несовершеннолетние, ведут себя как короли дорог: ездят по двое или даже по трое, игнорируют светофоры, летают сломя голову, трезвоня, чтобы перед ними разбегались, — заявил народный избранник. — Кто успевает отпрыгнуть, тому повезло. Будь моя воля, давно бы запретил СИМ. Хотя бы временно. До того момента, пока не решим, что делать с этим явлением, не выработаем нормы и правила. Опасаюсь, что различные штрафы, усиление скоростных ограничений, какие-то “островки безопасности” не вразумят лихачей. Хотя можно начать и с полумер».