На Урале появились первые жертвы СИМ

Настоящая весна на Среднем Урале только-только началась, а на улице уже появились жертвы электросамокатчиков и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Подробности — в материале «АиФ-Урал».
В чём провинилась птица?!
Первой жертвой электросамокатов в нынешнем сезоне стала в конце марта ни в чём не повинная утка. Птица находилась на тротуаре на улице Колмогорова, когда на неё на кикшеринговом СИМе наехала девушка. После наезда виновница ДТП скрылась, даже не поинтересовавшись состоянием здоровья утки, хотя, как утверждают свидетели аварии, она получила серьёзные травмы. У птицы было перебито крыло и разбита голова. О психологическом состоянии утки говорить не приходится.
Но это было только начало. О нарушениях со стороны пользователей кикшеринговых сервисов горожане сообщают каждый день. Самые распространённые, когда на электросамокатах разъезжают несовершеннолетние, езда на электросамокатах вдвоём или даже втроём, когда водитель не спешивается, переходя проезжую часть. Недавно в Каменске-Уральском люди сняли на видео молодую мамашу с маленькой дочкой: та ехала по проезжей части навстречу потоку машин.
Из обвиняемых — в потерпевшие
Впрочем, сами электросамокатчики тоже становятся потерпевшими. Смертельная дорожная авария с участием такси случилась утром 7 апреля в Екатеринбурге. На ул. Маршала Жукова водитель иномарки переехал пользователя СИМ, который получил серьёзные травмы и скончался в машине скорой помощи. Мужчина прошёл освидетельствование на состояние опьянения и оказался трезв.
Между тем некоторые конфликты выливаются в настоящие побоища. При этом разобраться, кто прав, а кто виноват, бывает не так-то просто. На днях в Екатеринбурге двое самокатчиков жестоко избили мужчину-пешехода, который не уступил им место на тротуаре. Молодым людям это не понравилось. Показательно, что и пешеход, и пользователи СИМов были вооружены газовыми баллончиками. Распылив газ в сторону оппонента, юноши поначалу покинули место конфликта, но потом догнали его, сбили с ног и стали избивать. Результатом потасовки стал перелом челюсти (мужчине понадобилась госпитализация). Сейчас УМВД по Екатеринбургу проводит по этому факту проверку.
Полная вахканалия
Между тем городские власти не стали дожидаться, когда аварии с участием СИМ снова захлестнут мегаполис. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение увеличить число зон, где пользоваться электросамокатами будет запрещено: «Речь идёт о территории возле новой ледовой арены. Там скапливается большое количество людей, особенно сейчас, во время хоккейных матчей, и вопрос их безопасности — ключевой».
Впрочем, сам Алексей Валерьевич известен своим лояльным отношением к СИМам, считая, что «средства индивидуальной мобильности нужно интегрировать в дорожное движение города»: «Рабочая группа по вопросам электросамокатов собирается раз в неделю. Уверен, мы должны создавать условия, а не вводить запреты».
Тем не менее в прошлом году девять общественных территорий для электросамокатов были закрыты, а на других — введён скоростной режим (20, 15 или 10 км в час). Речь, в том числе, идёт о ЦПКиО им. Маяковского, Зелёной роща, дендропарке на ул. 8 Марта, Олимпийской набережной от ул. Челюскинцев до ДИВС, мосте через реку Исеть по ул. Челюскинцев.
Кроме того, в ближайшее время мэрия собирается согласовать с кикшеринговыми компаниями точки, на которых можно будет организованно парковать электросамокаты.
«Масса случаев, когда водители “бешеных табуреток”, в том числе несовершеннолетние, ведут себя как короли дорог: ездят по двое или даже по трое, игнорируют светофоры, летают сломя голову, трезвоня, чтобы перед ними разбегались, — заявил народный избранник. — Кто успевает отпрыгнуть, тому повезло. Будь моя воля, давно бы запретил СИМ. Хотя бы временно. До того момента, пока не решим, что делать с этим явлением, не выработаем нормы и правила. Опасаюсь, что различные штрафы, усиление скоростных ограничений, какие-то “островки безопасности” не вразумят лихачей. Хотя можно начать и с полумер».