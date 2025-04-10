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Глава СК потребовал доклад по делу об избиении школьницы в Казани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании по делу об избиении сверстницы толпой подростков в Казани. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра ведомства.

Источник: Коммерсантъ

По данным следствия, 6 апреля группа несовершеннолетних после конфликта заманила свою ровесницу в безлюдное место, одна из них жестоко избила школьницу.

Пострадавшей удалось сбежать, после чего она сообщила обо всем в полицию. СУ СК России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому представить доклад о проведенных следственных действиях, а по завершении расследования — о его результатах.