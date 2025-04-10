Глава СК потребовал доклад по делу об избиении школьницы в Казани

По данным следствия, 6 апреля группа несовершеннолетних после конфликта заманила свою ровесницу в безлюдное место, одна из них жестоко избила школьницу.
Пострадавшей удалось сбежать, после чего она сообщила обо всем в полицию. СУ СК России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому представить доклад о проведенных следственных действиях, а по завершении расследования — о его результатах.