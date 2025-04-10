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Школьницы жестоко избили 16-летнюю девочку в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о противоправных действиях группы школьниц, которые жестоко избили 16-летнюю сверстницу.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Информационный центр СКР.

В социальных сетях распространяется видео, как группа школьниц избивает девочку в учебном заведении № 4. Некоторые из них бьют пострадавшую, другие снимают на видео. В интернете опубликовано несколько роликов с места происшествия.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). По данным ведомства, 16-летнюю девочку избили, используя малозначительный повод. Видео с места преступления вызвало резонанс в интернете.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Богдана Францишко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

«МК-Урал» ранее писал, что в Нижнем Тагиле семиклассницы устроили жестокую расправу над сверстницей, избиение они снимали на камеру.

Видео с издевательствами распространяется в соцсети. На кадрах видно, как одна из девочек наносит пострадавшей удары по лицу, груди, голове. Затем к школьнице подходит вторая девочка и кулаками бьет ее по голове и туловищу.