Школьницы жестоко избили 16-летнюю девочку в Нижнем Тагиле

Об этом сообщает Информационный центр СКР.
В социальных сетях распространяется видео, как группа школьниц избивает девочку в учебном заведении № 4. Некоторые из них бьют пострадавшую, другие снимают на видео. В интернете опубликовано несколько роликов с места происшествия.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). По данным ведомства, 16-летнюю девочку избили, используя малозначительный повод. Видео с места преступления вызвало резонанс в интернете.
Александр Бастрыкин затребовал у руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Богдана Францишко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.
«МК-Урал» ранее писал, что в Нижнем Тагиле семиклассницы устроили жестокую расправу над сверстницей, избиение они снимали на камеру.
Видео с издевательствами распространяется в соцсети. На кадрах видно, как одна из девочек наносит пострадавшей удары по лицу, груди, голове. Затем к школьнице подходит вторая девочка и кулаками бьет ее по голове и туловищу.