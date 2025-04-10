Cуд по делу Шерзата Полата будет открытым — Генпрокуратура

«По моим данным, суд должен состояться в открытом режиме. Но, как вы знаете, решение — проводить заседание в открытом или закрытом формате — принимает только суд. Наша позиция — за открытое рассмотрение, если только детали преступления не содержат информации, подлежащей ограничению. По моей информации, суд должен быть открытым. Осталось совсем немного времени, давайте подождем», — озвучил Галымжан Койгелдиев.