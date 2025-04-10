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Cуд по делу Шерзата Полата будет открытым — Генпрокуратура

Заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгелдиев 10 апреля 2025 года в кулуарах Сената рассказал, будет ли процесс по делу Шерзата Полата открытым и транслироваться, как дело Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Спикер отметил, что прокуратура, в целом, за открытость, полностью.

«По моим данным, суд должен состояться в открытом режиме. Но, как вы знаете, решение — проводить заседание в открытом или закрытом формате — принимает только суд. Наша позиция — за открытое рассмотрение, если только детали преступления не содержат информации, подлежащей ограничению. По моей информации, суд должен быть открытым. Осталось совсем немного времени, давайте подождем», — озвучил Галымжан Койгелдиев.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой в результате ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых. Расследование дела завершили 17 января 2025 года.