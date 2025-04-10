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В Акмолинской области спасатели МЧС вывели из воды табун лошадей

Молодого жеребёнка пришлось эвакуировать на лодке из-за большой глубины.

Источник: МЧС РК

Сотрудники МЧС спасли табун лошадей, оказавшихся в воде недалеко от села Магдалиновка Атбасарского района Акмолинской области, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации службы, накануне очевидцы сообщили о том, что несколько десятков лошадей не могут выбраться из водоёма и рискуют утонуть. На место происшествия прибыли спасатели, которые организовали перегон животных в безопасное место.

Всего удалось спасти 40 лошадей, включая одного жеребёнка, которого из-за большой глубины воды пришлось перевозить на лодке.

Инцидент произошёл на фоне паводковой ситуации в регионе. Животные не пострадали, действия спасателей позволили предотвратить гибель всего табуна.