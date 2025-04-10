Пьяный пермяк громил магазин, бил холодильник и пинал сотрудника Росгвардии

Пьяный житель Перми разгромил магазин, избил холодильник с мороженым и пнул сотрудника Росгвардии, сообщает краевой суд.
Инцидент с ранее судимым мужчиной случился в мае 2024 года. 36-летний житель краевой столицы позвонил в службу «112» и сообщил, что собирается пойти в сетевой супермаркет, чтобы разгромить его. Одной из мотиваций пермяка была надежда попасть в спецприемник для задержанных.
После звонка мужчина действительно отправился в магазин и ударил по холодильнику с мороженым, а также начал бить бутылки с алкоголем. В процессе разгрома он не устоял на ногах, упал на битое стекло и порезал руку. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые предложили доставить пермяка в отделение полиции. Мужчина не согласился и начал сопротивляться, из-за чего на него надели наручники. На этом агрессия жителя Перми не закончилась, и даже лёжа на тротуаре, он решил пнуть сотрудника Росгвардии ногой. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Сам мужчина не признавал свою вину и сообщал о разных версиях инцидента, включая превышение полномочий со стороны Росгвардии.
Суд Орджоникидзевского района признал пермяка виновным и приговорил его к принудительным работам на два года с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Потерпевшему назначили компенсацию в 20 тысяч рублей.