Пьяный пермяк громил магазин, бил холодильник и пинал сотрудника Росгвардии

После звонка мужчина действительно отправился в магазин и ударил по холодильнику с мороженым, а также начал бить бутылки с алкоголем. В процессе разгрома он не устоял на ногах, упал на битое стекло и порезал руку. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые предложили доставить пермяка в отделение полиции. Мужчина не согласился и начал сопротивляться, из-за чего на него надели наручники. На этом агрессия жителя Перми не закончилась, и даже лёжа на тротуаре, он решил пнуть сотрудника Росгвардии ногой. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Сам мужчина не признавал свою вину и сообщал о разных версиях инцидента, включая превышение полномочий со стороны Росгвардии.