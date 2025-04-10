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В Ташкенте два человека сгорели заживо в грузовике после столкновения

Vaib.uz (Узбекистан. 10 апреля). В Янгихаётском районе Ташкента утром 8 апреля произошла трагедия. В результате дорожно-транспортного происшествия двое молодых мужчин, находившихся в грузовике, погибли в огне, не сумев выбраться из салона.

Инцидент произошёл около 05:34 на улице Янги Ташкент. По предварительным данным, грузовик Isuzu на высокой скорости врезался в стоящий на обочине КамАЗ. Почти сразу после столкновения автомобиль загорелся. Свидетели трагедии рассказывают, что огонь охватил машину моментально, и находившиеся внутри люди просто не успели спастись.

Предполагается, что причиной аварии стало засыпание водителя за рулём. Вероятно, из-за усталости он потерял контроль над управлением.

Пожарно-спасательные расчёты прибыли на место в 05:37, и уже через несколько минут пожар был локализован. Но было уже поздно: двое человек погибли на месте, получив несовместимые с жизнью ожоги.

Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.