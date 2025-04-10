В Ташкенте два человека сгорели заживо в грузовике после столкновения

Инцидент произошёл около 05:34 на улице Янги Ташкент. По предварительным данным, грузовик Isuzu на высокой скорости врезался в стоящий на обочине КамАЗ. Почти сразу после столкновения автомобиль загорелся. Свидетели трагедии рассказывают, что огонь охватил машину моментально, и находившиеся внутри люди просто не успели спастись.
Предполагается, что причиной аварии стало засыпание водителя за рулём. Вероятно, из-за усталости он потерял контроль над управлением.
Пожарно-спасательные расчёты прибыли на место в 05:37, и уже через несколько минут пожар был локализован. Но было уже поздно: двое человек погибли на месте, получив несовместимые с жизнью ожоги.
Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.