Количество погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане выросло до 184

В июле 2024 года в Германии обвалилась крыша в супермаркете Netto в Ратцебурге. Тогда сообщалось о 14 пострадавших, двое из них были госпитализированы. В момент происшествия в здании находились сотрудники и клиенты магазина, они поспешили к выходу, когда услышали сильный треск. «Это, вероятно, спасло их здоровье, если не жизнь», — считает начальник пожарной охраны Ратцебурга Кристиан Нимц.