Количество погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане выросло до 184

По предварительным данным, количество погибших при обрушении крыши ночного клуба Jet Set достигло 184, пишет Diario Libre. Столько тел извлекли из-под завалов к 22:00 9 апреля по местному времени. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются.
Известно о госпитализации как минимум 155 человек.
Крыша в клубе Jet Set обрушилась в ночь на 8 апреля во время выступления исполнителя меренге Рубби Переса. Вчера стало известно о его смерти в результате инцидента. В числе выразивших соболезнования в связи со смертью музыканта — бывший президент Доминиканской Республики Леонель Фернандес, доминиканский певец Фернандо Вильялона и другие.
В момент трагедии в клубе могли находиться порядка 700 человек. Среди погибших также значатся губернатор провинции Монте-Кристи Нелси Круз, музыкант Луис Солис, спортсмены Октавио Дотель и Тони Бланко.
В спасательных работах участвуют Центр компетенции Совета Европы, Департамент общественных работ, полиция, армия и силы Гражданской обороны.
Президент страны Луис Абинадер объявил трехдневный траур до 10 апреля.
В конце февраля обрушилась крыша на фуд-корте в Перу в торговом центре Real Plaza в Трухильо. На 23 февраля было известно о шести погибших и 70 пострадавших. Местные власти объявляли траур на 22 и 23 февраля.
В июле 2024 года в Германии обвалилась крыша в супермаркете Netto в Ратцебурге. Тогда сообщалось о 14 пострадавших, двое из них были госпитализированы. В момент происшествия в здании находились сотрудники и клиенты магазина, они поспешили к выходу, когда услышали сильный треск. «Это, вероятно, спасло их здоровье, если не жизнь», — считает начальник пожарной охраны Ратцебурга Кристиан Нимц.