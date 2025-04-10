В Екатеринбурге задержан четвертый подросток, связанный с подготовкой теракта

В Екатеринбурге задержали еще одного подростка, который, как считает следствие, был связан с бандой молодых преступников, обвиняемых в подготовке террористического акта. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области.
Ранее трое юношей совершили преступления, предусмотренные статьей 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», второй частью статьи 223.1 УК РФ и пунктом «а» третьей части статьи 222.1 УК РФ «Незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
Как заявили в СУ СКР по Свердловской области, в ходе расследования выявили еще одно преступление, к которому причастны один из обвиняемых и другой 17-летний молодой человек.
— Два подростка в ноябре 2024 года, находясь в Железнодорожном районе Екатеринбурга, совершили групповое нападение на ранее им незнакомого мужчину, 1994 года рождения. В результате преступных действий здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, — рассказали в СУ СК СКР по Свердловской области.
Мотивом стала расовая ненависть, уточнили в ведомстве.
Сообщается, что четвертого преступника обвиняют по третьей части статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам расовой ненависти».