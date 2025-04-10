В Гомеле задержан наркокурьер. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

«Фигурант работал оптово-розничным курьером интернет-наркошопа. На съемной квартире в столице он расфасовывал товар на мелкие партии. Затем распространял их на территории Солигорского района», — рассказал подробности начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома Андрей Насытко.