В Гомеле задержан наркокурьер. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Гомельские правоохранители вышли на 28-летнего гражданина соседнего государства, промышлявшего в Беларуси. Его задержали с поличным.
«Фигурант работал оптово-розничным курьером интернет-наркошопа. На съемной квартире в столице он расфасовывал товар на мелкие партии. Затем распространял их на территории Солигорского района», — рассказал подробности начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома Андрей Насытко.
В тайниках и по месту жительства мужчины обнаружено около 1 кг особо опасного психотропа 4-СМС.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.