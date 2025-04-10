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В Гомеле задержан наркокурьер. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

10 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Канал поставки психотропов перекрыл гомельский наркоконтроль, сообщили БЕЛТА в МВД.

Гомельские правоохранители вышли на 28-летнего гражданина соседнего государства, промышлявшего в Беларуси. Его задержали с поличным.

«Фигурант работал оптово-розничным курьером интернет-наркошопа. На съемной квартире в столице он расфасовывал товар на мелкие партии. Затем распространял их на территории Солигорского района», — рассказал подробности начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома Андрей Насытко.

В тайниках и по месту жительства мужчины обнаружено около 1 кг особо опасного психотропа 4-СМС.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.