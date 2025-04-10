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Минчанин занял у друзей 2 миллиона рублей и проиграл их в казино

Обвиняемый попал в поле зрения милиции, когда набрал «кредитов» у друзей на два миллиона рублей под предлогом доставки в Беларусь иномарок.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Сыщиками Московского РУВД белорусской столицы по подозрению в мошенничестве задержан 29-летний минчанин, который взял у друзей и знакомых два миллиона рублей в долг, сообщил начальник криминальной милиции Московского РУВД Константин Блажей в четверг.

По его словам, 29-летний мужчина убеждал друзей и знакомых, что занимает деньги на развитие автомобильного бизнеса, а сам тратил их на ставки в казино.

«Было установлено, что задержанный предлагал приятелям открыть и развивать совместный бизнес по пригону из-за границы иномарок», — сказал Блажей.