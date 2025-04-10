Минчанин занял у друзей 2 миллиона рублей и проиграл их в казино

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Сыщиками Московского РУВД белорусской столицы по подозрению в мошенничестве задержан 29-летний минчанин, который взял у друзей и знакомых два миллиона рублей в долг, сообщил начальник криминальной милиции Московского РУВД Константин Блажей в четверг.
По его словам, 29-летний мужчина убеждал друзей и знакомых, что занимает деньги на развитие автомобильного бизнеса, а сам тратил их на ставки в казино.
«Было установлено, что задержанный предлагал приятелям открыть и развивать совместный бизнес по пригону из-за границы иномарок», — сказал Блажей.