На Урале столкнулись две машины, есть пострадавшие

«В результате аварии, согласно имеющимся сведениям, пострадали семь человек, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 13 лет, медики оказывают всем необходимую помощь. Четыре взрослых участника происшествия находятся в реанимационном отделении», — говорится в сообщении.