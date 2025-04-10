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На Урале столкнулись две машины, есть пострадавшие

В Свердловской области семь человек пострадали в ДТП с участием двух легковушек.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Семь человек, включая двух детей, пострадали в результате столкновения двух легковушек на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

По данным ведомства, утром в четверг на 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с Fiat.

«В результате аварии, согласно имеющимся сведениям, пострадали семь человек, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 13 лет, медики оказывают всем необходимую помощь. Четыре взрослых участника происшествия находятся в реанимационном отделении», — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение транспорта на данном участке дороги временно ограничено, функционирует одна полоса. Проведение доследственной проверки взято на контроль прокуратуры.