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Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Санкт-Петербурге

Полиция ликвидировала подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика мефедрона, которая действовала в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом 10 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

«Обнаружена лаборатория по производству синтетических наркотиков, порошкообразное вещество и канистры с жидкостью общим объемом более 5 тыс. л», — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

Также из помещения было изъято более 43 кг готового наркотического вещества, которое, согласно данным экспертизы, оказалось мефедроном. Задержан 39-летний мужчина, который обвиняется в незаконном обороте наркотических средств.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет тюремного заключения.

Волк 19 марта сообщила, что в Ленинградской области правоохранительные органы ликвидировали нарколабораторию, в которой злоумышленники производили метадон. В ходе обысков было изъято 23 пакета с веществом белого цвета общей массой более 28 кг, канистры с химическими реактивами и прекурсорами, лабораторное оборудование.