Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Санкт-Петербурге

Волк 19 марта сообщила, что в Ленинградской области правоохранительные органы ликвидировали нарколабораторию, в которой злоумышленники производили метадон. В ходе обысков было изъято 23 пакета с веществом белого цвета общей массой более 28 кг, канистры с химическими реактивами и прекурсорами, лабораторное оборудование.