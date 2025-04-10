1,1 тысячи человек эвакуировали из школы в Петербурге после анонимного звонка

Накануне, 9 апреля, неизвестные устроили переполох в двух школах в Петербурге. Руководство учебных заведений на электронную почту и телефон получило тревожные сигналы о якобы заложенных в их стенах бомбах. Как и полагается в таких случаях, на адреса тут же выехали сотрудники экстренных служб. Сотни учеников пришлось вывести на улицу. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— Так, из школы на проспекте Космонавтов эвакуировали 1182 человека. Осмотр показал отсутствие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Тем не мнее инцидент стал основанием для возбуждения уголовного дела по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), — уточнило агентство.
Мнимая угроза во втором заведении — на Васильевском острове — подтверждения также не получила. Однако это не единственные объекты, которые оказались в поле зрения лжеминеров. Звонки о заложенных бомбах поступали в «Галерею» на Лиговском проспекте, в «Атмосферу» на Комендантской площади и в Петровский колледж на Курляндской улице. До эвакуации дело не дошло. Полиция решает вопрос об инициировании уголовного дела.