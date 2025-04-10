1,1 тысячи человек эвакуировали из школы в Петербурге после анонимного звонка

Мнимая угроза во втором заведении — на Васильевском острове — подтверждения также не получила. Однако это не единственные объекты, которые оказались в поле зрения лжеминеров. Звонки о заложенных бомбах поступали в «Галерею» на Лиговском проспекте, в «Атмосферу» на Комендантской площади и в Петровский колледж на Курляндской улице. До эвакуации дело не дошло. Полиция решает вопрос об инициировании уголовного дела.